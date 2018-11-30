شكرا لقرائتكم طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عبر رابط جدارة الخدمة المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تبدأ منظومة التوظيف الإلكتروني عبر موقع جدارة الخدمة المدنية اعتبارًا من الأحد المقبل استقبال طلبات راغبي شغل وظائف النيابة العامة والتي سبق الإعلان عنها.

شروط وظائف النيابة العامة

وكانت النيابة العامة أعلنت أمس عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد 235 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة الماجستير.

– خريجو درجة الدكتوراه.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتيازها يلغى الترشيح مباشرة.

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة

وأوضحت النيابة العامة أن على الراغبين التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)، والتقديم متاح اعتبارا من الأحد الموافق 1440/3/24هـ وحتى الخميس الموافق 1440/3/28هـ. ولمعرفة مسميات الوظائف وتفاصيل أكثر، اضغط (هنا)

طريقة التسجيل في جدارة

يذكر أن التسجيل في منظومة التوظيف الإلكتروني عبر جدارة من الأمور الهامة التي يمكن من خلالها متابعات الخليج 365 التقديم على الوظائف الحكومية التي تعلنها الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط التالي (هنا).

رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة



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