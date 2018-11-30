شكرا لقرائتكم مودي: لقائي مع ولي العهد كان مثمرًا.. ونتطلع للتعاون في شتى المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بلقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه في موقع تويتر: “كان هناك تفاعل مثمر مع ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود.. ناقشنا جوانب متعددة من العلاقات بين الهند والمملكة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والطاقة”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الهندية: “الهدف هو تعميق العلاقات الاستراتيجية، لذلك التقى رئيس الوزراء مودي بولي العهد على هامش أعمال قمة العشرين، وناقشا تعزيز الاستثمار السعودي في التكنولوجيا والبنية التحتية والبترول والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والقطاعات التقنية والدفاعية”.

وأكدت مصادر للشبكة الهندية NDTV، أن “في السنوات الأخيرة، كانت المملكة شريكًا قيمًا، وقد توسعت العلاقة خارج المجتمع الهندي إلى القضايا المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والأمن”.

وينتظر ولي العهد مجموعة من اللقاءات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى اجتماعات محتملة مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة



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