شكرا لقرائتكم صدمة بعد طعن عريس في خميس مشيط ليلة زفافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ما بين الصدمة وعدم التصديق تباينت ردود فعل المواطنين على جريمة طعن عريس في خميس مشيط ليلة زفافه وفي وسط الأهل والأصدقاء.

وبالرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول الجاني حتى الآن إلا أن الجريمة لاقت استنكارا من جميع المواطنين مؤكدين أن العريس تعرض لطعنات غادرة في ليلة العمر.

كما استنكر المغردون إفساد فرحة العريس والأهل من خلال جريمة قام بها شخص متهور مطالبين الجهات الرسمية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات وتقديم الجاني للجهات المختصة حتى ينال جزاءه وفق الأنظمة.

وكان العريس تعرض للطعن في رقبته بأحد قصور الأفراح بخميس مشيط مساء أمس الخميس، وذلك من قبل شخص قدم من خارج القصر.

وقد تم نقل العريس المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة وتم تطويق المكان من قبل الجهات الأمنية، التي باشرت الحادث على الفور.

وأفادت المعلومات الواردة من عسير بأن العريس أجريت له عملية جراحية وحالته الآن مستقرة أما الجاني فقد تم القبض عليه وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وكان بعض المغردين أكدوا أن من قام بجريمة طعن عريس خميس مشيط هو أحد زملائه لكن هذه المعلومة لم يتم التثبت منها حيث تفيد إفادات شهود العيان أن الطاعن لم يكن من بين قائمة المدعوين إلى حفل الزفاف.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بنبأ طعن عريس في خميس مشيط وسط حالة من الاستنكار والذهول والرفض لهذه الجريمة التي تخلى مرتكبها عن أدنى المشاعر الإنسانية.

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