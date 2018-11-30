شكرا لقرائتكم ولي العهد في قمة العشرين.. كبير بين كبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تأتي مشاركة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الجمعة في قمة العشرين في الأرجنتين، لتنقل للعالم أجمع ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورقي ونمو اقتصادي وتنوع في الدخل.

ولي العهد كبير بين كبار قادة قمة العشرين، فهو باني نهضة المملكة، وعراب رؤية 2030، والقائد الملهم للشباب بالحماس والعمل والإنجاز واتخاذ القرارات الحاسمة.

أسهمت أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فك قيود الاقتصاد السعودي من وطأة الاعتماد على مصدر واحد من مصادر الدخل لعقود خلت، لتُفتح آفاق جديدة من الدخل لم يكن يعهدها السعوديون، والتي تمثل الاستغلال الأمثل لموارد المملكة، وفي مقدمتها العنصر البشري، والذي يعد كلمة السر في الانطلاق نحو تحقيق الرؤية وحلم مملكة المستقبل.

يترقب قادة العالم اليوم عقد لقاءات على هامش القمة مع ولي العهد، بداية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الأحداث على الساحتين الدولية والإقليمية.

ويؤكد المراقبون أن المملكة بوصفها من أقوى الاقتصادات عالميًا فتأتي مشاركتها في قمة العشرين في الأرجنتين من الأهمية بمكان لرسم ملامح الاستقرار في الاقتصاد العالمي، بوصفها أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، وكذلك تمتلك ثاني أكبر صندوق ثروة في العالم.

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