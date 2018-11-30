الان تتابع رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي ولي العهد السعودي اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أكد متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا أنها ستجتمع مع ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش، خلال قمة العشرين وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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