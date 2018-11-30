شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن برنامج «حساب المواطن» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة لشهر ديسمبر. أعلن برنامج «حساب المواطن» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة لشهر ديسمبر. ودعت المسجلين الدخول عبر البوابة الالكترونية للتحقق من الأهلية عبر الرابط: ca.gov.sa



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