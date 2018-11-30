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انت الان تتابع خبير اقتصادي: وجود السعودية في "G 20" ليس من باب الرفاهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ لـ "الخليج 365"، أن السعودية تحافظ على استقرار أسواق النفط العالمية، خاصة إذا كان هناك نقصٌ في الإمدادات.
وفي تعليقه على مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة "G 20" التي تبدأ اليوم، قال "بنون": السعودية تحاول أن تعوّض هذا النقص في الأسواق؛ لأن أيّ نقص يعني ارتفاع أسعار النفط وتستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج العالي والرائدة في هذا المجال التحكم في الأسعار وتعهدت سابقاً بالإمداد وسد أيّ نقص، خاصة خلال الأزمات السياسية؛ حيث إن السعودية لاعب رئيس في أسواق النفط.
وأضاف: استقرار أسعار النفط له أهمية قصوى في تثبيت أسعار السلع لدى الدول الاستهلاكية وأعني الدول المنتجة والمصنّعة كدول أوروبا؛ كالصين وغيرها؛ لأن أي ارتفاع في سعر البرميل سيرتد على السلع، كما أن دول الخليج دول غير منتجة، وبالتالي فإن استقرار أسعار النفط في مصلحتنا، والسعودية تسهم في هذا الجانب ولها دور ملموس وواضح.
وأردف: انضمام السعودية إلى دول العشرين لم يكن من باب الرفاهية، فقد أثبتت قوة اقتصادها ومكانتها؛ ليس فقط كدولة نفطية، وقد أعطى أحد المؤشرات العالمية السعودية الشهر الماضي، درجة ائتمانية عالية؛ ما يعني أنها تستطيع مواجهة أيّ أزمات اقتصادية تحدث بالعالم، وتستطيع تلقي أيّ صدمات بقوة وثبات بعكس بعض الدول.
وتابع: لو فكرت السعودية في تخفيض إنتاجها النفطي سترتفع الأسعار، وهذا ما لا يتمناه البعض؛ لأن السعودية لها حجمها الاقتصادي ولديها سندات مالية واستثمارات في كثير من الدول وتفرض نفسها على اقتصاديات العالم وحضورها مطلوب في مثل هذه القمم.
وقال "بنون": السعودية أعلنت إطلاق بعض المشاريع التنموية والاستثمارية كنيوم والبحر الأحمر والقديّة، وهذه المشاريع تعطي إشارة لكل دول العالم وصندوق النقد الدولي وكيانات المال، أنها قادرة على استحداث مشاريع حيوية توجد فرصاً وظيفية واستثمارية ضخمة.
وأضاف: تكلفة مشروع "نيوم" ٥٠٠ مليار دولار، وهو أكبر مشروع وسينتهي على مراحل، وبالتالي فإن هذه المشاريع المتنوعة الأخيرة توجّه رسائل مفادها أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالصحة والقدرة على تخطى الأزمات سواءً كانت إدارية أو غير ذلك.
خبير اقتصادي: وجود السعودية في "G 20" ليس من باب الرفاهيةبدر العتيبي الخليج 365 2018-11-30
أكّد الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ لـ "الخليج 365"، أن السعودية تحافظ على استقرار أسواق النفط العالمية، خاصة إذا كان هناك نقصٌ في الإمدادات.
وفي تعليقه على مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة "G 20" التي تبدأ اليوم، قال "بنون": السعودية تحاول أن تعوّض هذا النقص في الأسواق؛ لأن أيّ نقص يعني ارتفاع أسعار النفط وتستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج العالي والرائدة في هذا المجال التحكم في الأسعار وتعهدت سابقاً بالإمداد وسد أيّ نقص، خاصة خلال الأزمات السياسية؛ حيث إن السعودية لاعب رئيس في أسواق النفط.
وأضاف: استقرار أسعار النفط له أهمية قصوى في تثبيت أسعار السلع لدى الدول الاستهلاكية وأعني الدول المنتجة والمصنّعة كدول أوروبا؛ كالصين وغيرها؛ لأن أي ارتفاع في سعر البرميل سيرتد على السلع، كما أن دول الخليج دول غير منتجة، وبالتالي فإن استقرار أسعار النفط في مصلحتنا، والسعودية تسهم في هذا الجانب ولها دور ملموس وواضح.
وأردف: انضمام السعودية إلى دول العشرين لم يكن من باب الرفاهية، فقد أثبتت قوة اقتصادها ومكانتها؛ ليس فقط كدولة نفطية، وقد أعطى أحد المؤشرات العالمية السعودية الشهر الماضي، درجة ائتمانية عالية؛ ما يعني أنها تستطيع مواجهة أيّ أزمات اقتصادية تحدث بالعالم، وتستطيع تلقي أيّ صدمات بقوة وثبات بعكس بعض الدول.
وتابع: لو فكرت السعودية في تخفيض إنتاجها النفطي سترتفع الأسعار، وهذا ما لا يتمناه البعض؛ لأن السعودية لها حجمها الاقتصادي ولديها سندات مالية واستثمارات في كثير من الدول وتفرض نفسها على اقتصاديات العالم وحضورها مطلوب في مثل هذه القمم.
وقال "بنون": السعودية أعلنت إطلاق بعض المشاريع التنموية والاستثمارية كنيوم والبحر الأحمر والقديّة، وهذه المشاريع تعطي إشارة لكل دول العالم وصندوق النقد الدولي وكيانات المال، أنها قادرة على استحداث مشاريع حيوية توجد فرصاً وظيفية واستثمارية ضخمة.
وأضاف: تكلفة مشروع "نيوم" ٥٠٠ مليار دولار، وهو أكبر مشروع وسينتهي على مراحل، وبالتالي فإن هذه المشاريع المتنوعة الأخيرة توجّه رسائل مفادها أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالصحة والقدرة على تخطى الأزمات سواءً كانت إدارية أو غير ذلك.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
02:01 PM
أكّد أن المملكة تتمتع بدرجة ائتمانية فائقة إضافة إلى ريادتها النفطية
أكّد الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ لـ "الخليج 365"، أن السعودية تحافظ على استقرار أسواق النفط العالمية، خاصة إذا كان هناك نقصٌ في الإمدادات.
وفي تعليقه على مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة "G 20" التي تبدأ اليوم، قال "بنون": السعودية تحاول أن تعوّض هذا النقص في الأسواق؛ لأن أيّ نقص يعني ارتفاع أسعار النفط وتستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج العالي والرائدة في هذا المجال التحكم في الأسعار وتعهدت سابقاً بالإمداد وسد أيّ نقص، خاصة خلال الأزمات السياسية؛ حيث إن السعودية لاعب رئيس في أسواق النفط.
وأضاف: استقرار أسعار النفط له أهمية قصوى في تثبيت أسعار السلع لدى الدول الاستهلاكية وأعني الدول المنتجة والمصنّعة كدول أوروبا؛ كالصين وغيرها؛ لأن أي ارتفاع في سعر البرميل سيرتد على السلع، كما أن دول الخليج دول غير منتجة، وبالتالي فإن استقرار أسعار النفط في مصلحتنا، والسعودية تسهم في هذا الجانب ولها دور ملموس وواضح.
وأردف: انضمام السعودية إلى دول العشرين لم يكن من باب الرفاهية، فقد أثبتت قوة اقتصادها ومكانتها؛ ليس فقط كدولة نفطية، وقد أعطى أحد المؤشرات العالمية السعودية الشهر الماضي، درجة ائتمانية عالية؛ ما يعني أنها تستطيع مواجهة أيّ أزمات اقتصادية تحدث بالعالم، وتستطيع تلقي أيّ صدمات بقوة وثبات بعكس بعض الدول.
وتابع: لو فكرت السعودية في تخفيض إنتاجها النفطي سترتفع الأسعار، وهذا ما لا يتمناه البعض؛ لأن السعودية لها حجمها الاقتصادي ولديها سندات مالية واستثمارات في كثير من الدول وتفرض نفسها على اقتصاديات العالم وحضورها مطلوب في مثل هذه القمم.
وقال "بنون": السعودية أعلنت إطلاق بعض المشاريع التنموية والاستثمارية كنيوم والبحر الأحمر والقديّة، وهذه المشاريع تعطي إشارة لكل دول العالم وصندوق النقد الدولي وكيانات المال، أنها قادرة على استحداث مشاريع حيوية توجد فرصاً وظيفية واستثمارية ضخمة.
وأضاف: تكلفة مشروع "نيوم" ٥٠٠ مليار دولار، وهو أكبر مشروع وسينتهي على مراحل، وبالتالي فإن هذه المشاريع المتنوعة الأخيرة توجّه رسائل مفادها أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالصحة والقدرة على تخطى الأزمات سواءً كانت إدارية أو غير ذلك.
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المصدر : الخليج 365
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