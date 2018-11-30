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محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل بالتعديل على إجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين للشركة السعودية للكهرباء، التي وافق عليها محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. تعرّف على تفاصيلها .. بدء العمل بالتعديلات على إجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين من "الكهرباء" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-30 يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل بالتعديل على إجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين للشركة السعودية للكهرباء، التي وافق عليها محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. 30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440 01:55 PM يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل بالتعديل على إجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين للشركة السعودية للكهرباء، التي وافق عليها محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تعرّف على تفاصيلها .. بدء العمل بالتعديلات على إجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين من "الكهرباء" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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