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محمد بن مسعود - الدمام - "بومبيو" يؤكّد أهمية إجراء المفاوضات لإيجاد حل سلمي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، منحة إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بقيمة 131 مليون دولار. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو؛ في بيان صحفي، أن هذه المنحة المالية الجديدة سترفع من إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمن، إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ 14 شهراً الماضية. ودعا "بومبيو"؛ إلى المفاوضات لإيجاد حل سلمي ووضع حد لمعاناة الملايين والسماح للشعب اليمني بالتعافي وإعادة الإعمار.

أمريكا تعلن تقديم منحة إضافية لليمن بـ 131 مليون دولار وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-30 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، منحة إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بقيمة 131 مليون دولار. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو؛ في بيان صحفي، أن هذه المنحة المالية الجديدة سترفع من إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمن، إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ 14 شهراً الماضية. ودعا "بومبيو"؛ إلى المفاوضات لإيجاد حل سلمي ووضع حد لمعاناة الملايين والسماح للشعب اليمني بالتعافي وإعادة الإعمار. 30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440 01:29 PM "بومبيو" يؤكّد أهمية إجراء المفاوضات لإيجاد حل سلمي "بومبيو" يؤكّد أهمية إجراء المفاوضات لإيجاد حل سلمي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، منحة إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بقيمة 131 مليون دولار. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو؛ في بيان صحفي، أن هذه المنحة المالية الجديدة سترفع من إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمن، إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ 14 شهراً الماضية. ودعا "بومبيو"؛ إلى المفاوضات لإيجاد حل سلمي ووضع حد لمعاناة الملايين والسماح للشعب اليمني بالتعافي وإعادة الإعمار.

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المصدر : الخليج 365