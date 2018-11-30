"روي فيتوريا" يرفض 6 ملايين يورو من "النصر" سنوياً

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن المدير الفني الحالي لنادي بنفيكا البرتغالي، المدرب روي فيتوريا؛ رفض عرضاً مغرياً للغاية من قِبل النصر السعودي، وذلك لقيادته فنياً في الفترة المقبلة خلفاً للأوروجوياني دانيال كارينيو.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن عرض النصر وصل إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، وأن العرض كان في الأيام القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أن مصادر إعلامية رجّحت تولي المدرب ليوناردو جارديم؛ مدرب موناكو السابق، مهمة تولي قيادة الفريق الفنية، وأن المفاوضات بين الجانبين تشهد تقدماً ملحوظاً.