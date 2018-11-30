شرطة الليث تُطيح بـ "مروّج خمور" من خارج المحافظة

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تمكنت وحدة "التحريات والبحث الجنائي" بشرطة محافظة الليث، مساء أمس الخميس، من إلقاء القبض على شخص يروّج الخمور في المحافظة.
وورد بلاغ إلى شرطة المحافظة يفيد بقيام شخص قادم من خارج الليث بالترويج للخمور في المحافظة، وتمّ جمع المعلومات وإجراء التحريات وإعداد خطة مُحكمة من قِبل رجال الأمن لتوقيف هذا الشخص.
وبعد توقيف المتهم، عثر رجال الأمن بحوزته على 108 من قوارير المُسكر، وسيُحال إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته شرعاً.
شرطة الليث تُطيح بـ "مروّج خمور" من خارج المحافظةعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-30
تمكنت وحدة "التحريات والبحث الجنائي" بشرطة محافظة الليث، مساء أمس الخميس، من إلقاء القبض على شخص يروّج الخمور في المحافظة.
وورد بلاغ إلى شرطة المحافظة يفيد بقيام شخص قادم من خارج الليث بالترويج للخمور في المحافظة، وتمّ جمع المعلومات وإجراء التحريات وإعداد خطة مُحكمة من قِبل رجال الأمن لتوقيف هذا الشخص.
وبعد توقيف المتهم، عثر رجال الأمن بحوزته على 108 من قوارير المُسكر، وسيُحال إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته شرعاً.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
01:13 PM
بحوزته 108 قوارير مُسكر .. وسيُحال إلى النيابة العامة
تمكنت وحدة "التحريات والبحث الجنائي" بشرطة محافظة الليث، مساء أمس الخميس، من إلقاء القبض على شخص يروّج الخمور في المحافظة.
وورد بلاغ إلى شرطة المحافظة يفيد بقيام شخص قادم من خارج الليث بالترويج للخمور في المحافظة، وتمّ جمع المعلومات وإجراء التحريات وإعداد خطة مُحكمة من قِبل رجال الأمن لتوقيف هذا الشخص.
وبعد توقيف المتهم، عثر رجال الأمن بحوزته على 108 من قوارير المُسكر، وسيُحال إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته شرعاً.
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المصدر : الخليج 365
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