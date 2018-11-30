شرطة الليث تُطيح بـ "مروّج خمور" من خارج المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - بحوزته 108 قوارير مُسكر .. وسيُحال إلى النيابة العامة

تمكنت وحدة "التحريات والبحث الجنائي" بشرطة محافظة الليث، مساء أمس الخميس، من إلقاء القبض على شخص يروّج الخمور في المحافظة.

وورد بلاغ إلى شرطة المحافظة يفيد بقيام شخص قادم من خارج الليث بالترويج للخمور في المحافظة، وتمّ جمع المعلومات وإجراء التحريات وإعداد خطة مُحكمة من قِبل رجال الأمن لتوقيف هذا الشخص.

وبعد توقيف المتهم، عثر رجال الأمن بحوزته على 108 من قوارير المُسكر، وسيُحال إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته شرعاً.