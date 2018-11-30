ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الهندي آفاق التعاون الثنائي بين البلدين

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
في بداية اللقاء رغب رئيس الوزراء في نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما عبّر عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.
وتمّ خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
وفي المجال الاستثماري، تمّت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.
وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاج إليه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند، وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند، وفي مجال تخزين النفط.
كما تمّ الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق "رؤية سوفت بانك"، ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي المجال العسكري، تمّ بحث إستراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء استعراض ما تمّ إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الإستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.
وقدّم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام إلى مبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن سمو ولي العهد، قبول المملكة هذه الدعوة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وحضر من الجانب الهندي فيجاي كيشاف قوكهيل وزير الخارجية، شارما وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، قوبال بقلاي ، وزير دولة، رافيش كومار وزير دولة للإعلام الخارجي، سانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء، منهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.
ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الهندي آفاق التعاون الثنائي بين البلدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-30
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
في بداية اللقاء رغب رئيس الوزراء في نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما عبّر عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.
وتمّ خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
وفي المجال الاستثماري، تمّت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.
وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاج إليه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند، وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند، وفي مجال تخزين النفط.
كما تمّ الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق "رؤية سوفت بانك"، ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي المجال العسكري، تمّ بحث إستراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء استعراض ما تمّ إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الإستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.
وقدّم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام إلى مبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن سمو ولي العهد، قبول المملكة هذه الدعوة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وحضر من الجانب الهندي فيجاي كيشاف قوكهيل وزير الخارجية، شارما وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، قوبال بقلاي ، وزير دولة، رافيش كومار وزير دولة للإعلام الخارجي، سانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء، منهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
01:04 PM
في مقر إقامته بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
في بداية اللقاء رغب رئيس الوزراء في نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما عبّر عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.
وتمّ خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
وفي المجال الاستثماري، تمّت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.
وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاج إليه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند، وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند، وفي مجال تخزين النفط.
كما تمّ الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق "رؤية سوفت بانك"، ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي المجال العسكري، تمّ بحث إستراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء استعراض ما تمّ إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الإستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.
وقدّم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام إلى مبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن سمو ولي العهد، قبول المملكة هذه الدعوة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وحضر من الجانب الهندي فيجاي كيشاف قوكهيل وزير الخارجية، شارما وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، قوبال بقلاي ، وزير دولة، رافيش كومار وزير دولة للإعلام الخارجي، سانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء، منهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.
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المصدر : الخليج 365
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