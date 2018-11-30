"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على "6" مناطق والأجزاء الساحلية

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة وغربها تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد حتى مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، وحائل.
كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على "6" مناطق والأجزاء الساحليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-30
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة وغربها تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد حتى مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، وحائل.
كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
01:01 PM
رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة وغربها
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة وغربها تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد حتى مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، وحائل.
كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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