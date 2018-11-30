من قمة الـ 20 .. هبوط اضطراري لطائرة ميركل وتحقيق في شبهة جنائية بالحادث

محمد بن مسعود - الدمام - المستشارة تصفه بـ "العطل الخطير" وتغيب عن افتتاح القمة

ذكرت صحيفة "راينشه بوست" الألمانية، اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أيّ سبب جنائي وراء تعطل طائرة المستشارة أنجيلا ميركل؛ التي كانت تحملها إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وهبطت اضطرارياً بعد ساعة من إقلاعها، حسب وكالة "رويترز".

عطل خطير

وكانت ميركل؛ في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية "إيرباص إيه 340" إلى الهبوط في مطار كولونيا-بون، في وقتٍ متأخرٍ أمس.. ووصفت ميركل؛ الواقعة بأنها "عطل خطير".

من المقرر أن تستأنف هي ووزير المالية أولاف شولتس؛ سفرهما إلى بيونس آيرس اليوم، لكنهما سيصلان بعد أن يبدأ قادة مجموعة العشرين مناقشاتهم.

شبهة جنائية

وذكرت صحيفة "راينشه بوست" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الحكومة تتحرّى إن كانت الواقعة ذات طابع جنائي رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أيّ حادثٍ من هذا النوع.

وقالت مجلة "دير شبيجل"، إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطل بالكامل؛ الأمر الذي أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الصناعي على متن الطائرة.