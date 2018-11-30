السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، ما عبر عنه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، عن شكره وتقديره العميق للمملكة العربية

وأولت اهتمامًا بتثمين الرئاسة الفلسطينية الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 50 مليون دولار.

وأوردت صحف الجمعة كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي أكد فيها أن "الشعب الفلسطيني لن يختفي ولن يقبل بالقهر وسيواصل كفاحه المشروع لإحقاق حقوقه".

وسلطت الضوء على تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال محافظ القدس ونشطاء من كوادر فتح، واقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

ونشرت الصحف ما أفادت به مصادر مطلعة أن إسرائيل قررت رسميًا وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في مناطق السيطرة الإدارية للسلطة في شرق القدس المحتلة، وذلك ردًا على اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية عصام عقل، المتهم بنقل وبيع عقارات في القدس لجهات استيطانية إسرائيلية.

وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون "تقاعس المجتمع الدولي عن واجباته تجاه القضية الفلسطينية"، وإشارته إلى أن ذلك "يؤدي إلى استمرار الحروب في المنطقة".

// انتهى //

13:13ت م

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رام الله 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، ما عبر عنه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، عن شكره وتقديره العميق للمملكة العربية السعودية على تبرعها بقيمة 50 مليون دولار لدعم خدمات الأونروا الرئيسة.وأولت اهتمامًا بتثمين الرئاسة الفلسطينية الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 50 مليون دولار.وأوردت صحف الجمعة كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي أكد فيها أن "الشعب الفلسطيني لن يختفي ولن يقبل بالقهر وسيواصل كفاحه المشروع لإحقاق حقوقه".وسلطت الضوء على تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال محافظ القدس ونشطاء من كوادر فتح، واقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.ونشرت الصحف ما أفادت به مصادر مطلعة أن إسرائيل قررت رسميًا وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في مناطق السيطرة الإدارية للسلطة في شرق القدس المحتلة، وذلك ردًا على اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية عصام عقل، المتهم بنقل وبيع عقارات في القدس لجهات استيطانية إسرائيلية.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون "تقاعس المجتمع الدولي عن واجباته تجاه القضية الفلسطينية"، وإشارته إلى أن ذلك "يؤدي إلى استمرار الحروب في المنطقة".// انتهى //13:13ت م0037

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