السعودية اليوم / مقتل شخصين بانفجار شمال غرب باكستان

إسلام آباد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسلقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار وقع اليوم في منطقة باجور شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد الطرقات في منطقة باجور وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى مقتل شخصين من المارة وإصابة آخرين، فضلاً عن تحطم زجاج المباني القريبة وتضرر عدد من المحال التجارية.وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.// انتهى //12:48ت م0035