عام / مقتل شخصين بانفجار شمال غرب باكستان
إسلام آباد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار وقع اليوم في منطقة باجور شمال غرب باكستان.
وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد الطرقات في منطقة باجور وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى مقتل شخصين من المارة وإصابة آخرين، فضلاً عن تحطم زجاج المباني القريبة وتضرر عدد من المحال التجارية.
وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.
// انتهى //
12:48ت م
0035
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مقتل شخصين بانفجار شمال غرب باكستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .