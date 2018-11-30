السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بزيارة العمل التي يقوم بها مساعد كاتب الدولة الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى الجزائر، التي يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الجزائريين لبحث سبل تعزيز التعاون لثنائي في عدة مجالات ومجموعة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.وألقت صحف الجمعة الضوء على إحياء الشعب الفلسطيني ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق الـ 29 من نوفمبر من كل عام, مشيرة إلى أن هذه المناسبة تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التضامن الكامل معها من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.وفي شان منفصل.. نقلت إعلان فرق الإنقاذ الاسبانية عن انتشالها أكثر من 500 مهاجرا من البحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية للبلاد وعثورها على جثث ثلاثة آخرين كانوا على متن 12 زورقا.ومن بين تقارير دولية متنوعة.. ركزت صحف الجزائر على إجلاء نحو عشرة آلاف شخص من منازلهم بمدينة كولونيا الألمانية إثر العثور على قنبلة لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية, وفوز مرشحة "حزب الحلم الجورجي" سالومي زورابيشفيلي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جورجيا لتصبح بذلك أول امرأة تتولى قيادة البلاد.// انتهى //12:48ت م0034