الان تتابع النيابة العامة تحدد تعريفات حرمة “الشخص” و”المسكن” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
شددت النيابة العامة، أن حرمة الأشخاص والمساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها، إلا في الحالات التي حددها النظام.
وحددت النيابة تعريفا لحرمة الشخص، موضحة أنها تشمل جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، كما عرفت حرمة المسكن التي تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
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