شكرا لقرائتكم فيديو.. ماذا تعرف عن مجموعة العشرين G20 ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تتجه أنظار العالم اليوم، إلى الأرجنتين، حيث انطلاق فعاليات مجموعة العشرين G20 والتي تمثل أقوى اقتصادات على مستوى العالم.

يذكر أن مجموعة العشرين هو منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية عالميا.

تأسست مجموعة العشرين، عام 1999 على هامش قمة مجموعة البلدان الثمانية في واشنطن، وإنشاؤها جاء كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات.

تتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين ، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أمريكا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا.

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