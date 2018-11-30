شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يثمن مبادرة تعليم القويعية «مستودعات بلا رجيع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

ثمن وزير التعليم الدكتور احمد العيسى مبادرة مشروع «مستودعات لا رجيع» التي نفذتها إدارة تعليم القويعية لإعادة تأهيل التجهيزات المدرسية بمشاركة كوادر مهنية وطنية، وذلك خدمة للطلاب ومساهمة في ترشيد الإنفاق.

كما شكر العيسى العاملين في إدارات التعليم على جهودهم المستمرة في الميدان التعليمي نحو تحقيق رؤية 2030 وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يذكر أن مبادرة «مستودعات لا رجيع» ساهمت في تأمين 1900 مقعد وطاولة للطلاب لأكثر من 50 مدرسة، وأكثر من 50 مكتب للمعلمين، وأكثر من 100 جهاز حاسب آلي وطابعات وآلات تصوير.