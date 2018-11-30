شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تصدر تحذيراً على مناطق المدينة المنورة وتبوك من أمطار غزيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أصدرت هيئة الارصاد وحماية البيئة تحذيراً على منطقة تبوك يشمل (أملج والأجزاء الشرقية منها عن استمرار هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ابتداءاً من الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم (الجمعة) إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

من جهة أخرى أصدرت هيئة الارصاد وحماية البيئة تحذيراً على منطقة المدينة المنورة يشمل (العيص- الفرع- النجف والأجزاء المجاورة لها) عن استمرار هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتستمر الحالة من الساعة الـ11 من صباح اليوم إلى الساعة الثالثة ظهراً.