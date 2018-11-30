تنطلق اليوم بمشاركة السعودية.. كل ما تريد معرفته عن "قمة العشرين" الأرجنتين 2018

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "مستقبل عادل ومستدام".. تستمر لمدة يومين

تنطلق اليوم، تحت شعار "مستقبل عادل ومستدام"، جلسات مؤتمر "مجموعة العشرين" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ولمدة يومين، بحضور أكثر من 30 قائدًا عالميًا، وبمشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسًا للوفد السعودي.

وتعد قمة مجموعة العشرين منتدى رائدًا للأنظمة الاقتصادية الرئيسة في العالم، وتسعى إلى تطوير سياسات عالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم، وتركز المجموعة على عديد من القضايا ذات الأهمية العالمية مثل الضرائب والطاقة والزراعة، ويبقى الاقتصاد العالمي هو الموضوع الذي يشغل معظم جدول أعمالها.

واجتذبت اجتماعات مجموعة العشرين التي امتدت على مدار عام 2018، والتي ستتوج بقمة القادة اليوم، ما يزيد على 5000 موفد، وضمت 12 مسار عمل و84 اجتماع عمل، وشملت 11 مدينة مضيفة في الأرجنتين، وعقد في إطارها 28 اجتماعًا ماليًا، وتم إصدار 11 بيانًا مشتركًا في الاجتماعات الوزارية، وعقد 14 اجتماعًا وزاريًا و7 مؤتمرات قمة مشاركة.

تشمل بعض الموضوعات التي أضيفت حديثًا إلى جدول أعمال المجموعة ملف تعزيز إدماج النساء والشباب في الاقتصاد، وتوسيع شمولية دائرة الأعمال لتضم مزيدًا من الشرائح الاجتماعية، الصحة العالمية، ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

محور مناقشات الأرجنتين 2018

تهدف الرئاسة الأرجنتينية إلى عرض منظور أمريكا اللاتينية لمستقبل العالم أمام مجموعة العشرين، وتسعى إلى بناء توافق في الآراء بين القوى العالمية الكبرى لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة التي ستوفر فرصًا متكافئة للجميع.

وستركز الرئاسة الأرجنتينية للمجموعة هذا العام على 4 محاور تتمثل في: مستقبل العمل، والبنى التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائي المستدام، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتهدف المناقشات إلى التوصل لوثيقة نهائية تركز على التنمية العادلة والمستدامة.

1- مستقبل العمل:

في ظل التغيير التكنولوجي غير العادي في حجمه وسرعته، أدى ذلك إلى ظهور تكنولوجيات جديدة إلى تطوير أشكال جديدة من العمل التي تغير بسرعة عمليات الإنتاج في جميع أنحاء العالم. وهذا يوفر فرصًا هائلة لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة؛ ومع ذلك، فإنه يمثل أيضًا تحديات تفرض ضغوطًا على برامج العمل والرفاهية والتعليم.

ستسعى القمة لتحديد تأثير التغيير التكنولوجي على الإنتاجية والنمو والوظائف وعدم المساواة. بعد مرحلة التشخيص، كما ستستكشف أيضًا السياسات اللازمة لاحتضان الفرص والتصدي للتحديات التي تطرحها التكنولوجيا.

2- البُنى التحتية للتنمية

تُعد البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية للتنمية، والاستثمار في البنية التحتية يعزز النمو والإنتاجية، وعلاوة على ذلك، توفر البنية التحتية إمكانية الوصول المادي والرقمي اللازم للبشر للحصول على فرص الاقتصاد المستقبلي، وعلى الرغم من أهميته، فإن الاستثمار في البنية التحتية أقل بكثير مما هو مطلوب للحفاظ على نمو قوي وجعله شاملاً حقًا.

وتبلغ فجوة البنية التحتية العالمية المتوقعة من الآن وحتى عام 2035 نحو 5.5 تريليون دولار أمريكي وفقًا لبعض التقديرات؛ وعلى ذلك؛ ستسعى القمة إلى تطوير البنية التحتية، ومعالجة الثغرات في البيانات المتعلقة بأدائها المالي، وتحسين الأدوات المصممة لتمويل مشروعات البنية التحتية، والسعي إلى تحقيق قدر أكبر من التجانس فيما بينها.

3- المستقبل الغذائي المستدام

الأمن الغذائي هو رابط مهم في عملية تحقيق الاستقرار والسلام، وتُعد دول مجموعة العشرين لاعبين أساسيين في نظام الغذاء العالمي. تمثل أراضي تلك الدول نحو 60 ٪ من جميع الأراضي الزراعية وتمثل نحو 80 ٪ من التجارة العالمية في الأغذية والسلع الزراعية.

يتم فقدان ما يقرب من 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية كل عام بسبب تآكل التربة، ستكون لدى دول المجموعة فرصة ثمينة لتعزيز مناقشة واسعة حول أهمية الإدارة المستدامة للتربة. سيتم توجيه العمل في هذا المجال لاستكشاف كيف يمكن لمجموعة العشرين توفير التنسيق الدولي اللازم لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بين الصناعات والحكومات والوكالات الدولية ورابطات المزارعين والمجتمع المدني.

4- تعميم مراعاة المنظور الجنساني

ستعمل مجموعة العشرين على تعزيز تمكين المرأة، والقضاء على الفوارق بين الجنسين في التوظيف والعلوم والتكنولوجيا والتعليم، والحماية من جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس.

المجموعات المشاركة في قمة العشرين

تعمل مجموعة العشرين بشكل وثيق مع عدد من المجموعات المشاركة التي تمثل منظمات المجتمع المدني من دول مجموعة العشرين، وهي: الأعمال (B20)، الشؤون المدنية (C20)، العمل (L20)، العلوم (S20)، الفكر (T20)، النساء (W20) والشباب (Y20).

- مجموعة الأعمال (B20): تضم الهيئات الاقتصادية، وهي تقود عملية التفاعل مع حكومات مجموعة العشرين نيابة عن قطاع الأعمال العالمي.

- مجموعة الشؤون المدنية (C20): تضم منظمات من المجتمع المدني، وهي تقود عملية التفاعل مع حكومات مجموعة العشرين نيابة عن قطاع المجتمع المدني العالمي.

- مجموعة العمل (L20): تجمع ممثلي النقابات العمالية حول العالم، وتقدم لقادة دول مجموعة العشرين وجهة نظر العمال حول العالم حيال القضايا المطروحة.

- مجموعة العلوم (S20): تركز مبادراتها على مناقشة قضايا ذات أهمية علمية مرتبطة بجدول أعمال مجموعة العشرين، وقد اختارت مجموعة العلوم قضية الصحة العالمية لتكون ملفها الدولي الأول.

- مجموعة الفكر (T20): تضم عددًا من الخبراء المرموقين وأعضاء المراكز البحثية من حول العالم بهدف تقديم تحليلات عالية الأهمية تفيد نقاشات مجموعة العشرين، وكذلك توفير آراء تُسهم في التوصل إلى تحقيق سياسات مستدامة.

- مجموعة النساء (W20): تضم منظمات نسائية من المجتمع المدني وكذلك رائدات أعمال من حول العالم بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالتوافق مع أهداف اجتماعات مجموعة العشرين.

- مجموعة الشباب (Y20): تضم قيادات شابة من دول مجموعة العشرين لمساعدتهم على تقوية شبكة علاقاتهم وقدراتهم، وسماع آرائهم في تحديد التحديات الأبرز التي تواجه الشباب والأجيال المستقبلية، إلى جانب توفير منصة تسمح بإيصال أصوات الشباب إلى قادة المجموعة.جولة ولي العهد محمد بن سلمان قمة العشرين قمة مجموعة العشرين G20