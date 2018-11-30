اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

القاهرة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 13 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر750 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 6ر2% ليسجل مستوى 13320 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر0 % ليبلغ مسـتـوى 682 نقطـة، وسجـل مــؤشــر/إيجي اكس 100/ بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 1707 نقاط .وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول بلغ 3ر6 مليار جنيه من خلال تداول 066ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 61ر59% من إجمالي تعاملات السوق، وأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذت على 02ر31%، والعرب على 38ر9%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 41ر286 مليون جنيه، وأن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي بيع بقيمة 95ر556 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 558 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 572 ألف سند.// انتهى //10:44ت م0022