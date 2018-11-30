اقتصادي / ارتفاع معدل التضخم في اليابان بنسبة طفيفة في نوفمبر

طوكيو 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة العاصمة طوكيو في نوفمبر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 8ر0 بالمئة.
وجاءت النسبة أدنى من التوقعات التي كانت تبلغ 1ر1 بالمئة، وفي تراجع حاد عن النسبة التي سجلت في أكتوبر وبلغت 5ر1 بالمئة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثنى أسعار السلع الغذائية الطازجة بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في تراجع عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 1 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ظل معدل التضخم العام في اليابان ثابتًا، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 1ر0 بالمئة. كما تعافى الإنتاج الصناعي الياباني في أكتوبر، وسجلت البطالة ارتفاعًا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت الحكومة، الجمعة.
وارتفع أيضًا الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر2 في المئة في تشرين أول/أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً بذلك أول زيادة في شهرين، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
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