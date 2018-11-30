السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فلسطين وإسرائيل والأطراف المعنية للوفاء بحل الدولتين على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف.ونوهت صحف الجمعة، تأكيد ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، ضرورة احترام سيادة العراق ومساعدة شعبه دون تدخل في شئونه، متوقعًا خلال المرحلة المقبلة تفعيل قطاعات الخدمات وإعادة النازحين.وعرجت على توقع السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، بدء محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة باليمن في السويد الأسبوع المقبل.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي وأن يكون حل الأزمة ليبيًا – ليبيًا بعد أن ثبتت التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج.ونشرت صحف مصر تشديد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية اللواء طارق سعد، على أن بلاده نجحت منذ ثورة 30 يونيو في تنويع مصادر السلاح ضمانًا للاستقلال الوطني وحفاظًا على الأمن القومي.// انتهى //10:23ت م0019