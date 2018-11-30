السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:33ت م

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الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:33ت م0018

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