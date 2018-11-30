عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:33ت م

0017



الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:33ت م0017

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى اليوم الوطني لبلاده على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .