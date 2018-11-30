السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس رومانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس رومانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:26ت م

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الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:26ت م0014

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