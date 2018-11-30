الان تتابع تفاصيل الوظائف في الجامعة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365: أعلنت الجامعة الإسلامية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية (للرجال) بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. وقالت أن التقديم سيبدأ خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 / 03 / 1440هـ وحتى يوم السبت الموافق 01 / 04 / 1440هـ . وللاطلاع على تفاصيل الوظائف وشروطها يرجى مراجعة موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي:

http://empfaculty.iu.edu.sa/Jobs/Default.aspx

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