السعودية | الصحة السعودية توضح حقيقة "دواء السرطان"..وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية توضح حقيقة "دواء السرطان"..وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت وزارة الصحة السعودية "دقة" ما تناقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل عن دواء الـ Vitrakvi وقضائه على مرض السرطان.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس أ‏ن دواء الـ Vitrakvi هو الاسم التجاري لعلاج Larotrectinib ، الذي لا يعالج مرض السرطان كلياً أو يشفيه تماماً من المنشأ، كما ذكر مؤخراً في الإعلام، بل يهدف للسيطرة على نمو السرطان وانتشاره لأطول فترة ممكنة، ولا يعد بديلاً للعلاج الجراحي والكيمياوي والعلاج الإشعاعي.

وزارة الصحة السعودية

وأبانت الوزارة، أن مجلة New England الطبية نشرت في وقت سابق الدراسة على علاج Larotrectinib .

وكانت تلك الدراسة شملت في المرحلة الأولى والثانية، 55 مريضاً بالسرطان، كانت لديهم الطفرة الوراثية TRK ، وأتت نسبة الاستجابة الكاملة 13% ونسبة الاستجابة الجزئية 62%، علماً أن تلك الاستجابة لم تكن تستمر فترة طويلة لدى جميع المرضى، حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة، واستمرت الاستجابة لدى 39% من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج.

كما أوضحت أن بعض المرضى خضعوا لعملية جراحية بعد الدواء.

يذكر أن هذا العلاج الجديد تم اعتماده حديثاً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA، لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة (TRK gene)، وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة، وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا تحتمل الجراحة، بالإضافة إلى الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا يوجد لها بديل مناسب للعلاج ، فضلاً عن الحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها.