السعودية | صور خلابة لجبال عسير .. لقطات تأسر القلوب

شكرا لقرائتكم صور خلابة لجبال عسير .. لقطات تأسر القلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على قمم عدد من الجبال الشاهقة في منطقة عسير – جنوب غربي المملكة - تتربع قصور ومبانٍ تفنن أهل #عسير في إنشائها لتشكل من الطبيعة الخلابة لهذه الجبال لوحات فنية جميلة ورائعة.

وتتميز جبال منطقة عسير بإطلالتها الجميلة على وديان تهامة، وبوجود عدد من المتنزهات والجلسات التي تجتذب السياح للاستمتاع بالجلوس فيها في جو جميل وبيئة طبيعية، حيث الأشجار وروائح الزهور الجبلية.

وتغطي جبال عسير مساحة 161.880 كم²، وتتكون من جبال، وسهول، ووديان، ويعتبر جبل السودة في عسير أعلى هذه الجبال بارتفاع 3015 كلم، ثم جبل فرواع في سراة عبيدة بارتفاع 3004كلم، ثم جبل المجاز بارتفاع 2902كلم، ثم جبل الصهلاء في بللسمر بارتفاع 2837 كلم، ثم جبل منعاء بتنومة بارتفاع 2782 كلم، يليه جبل مومة بتنومة بارتفاع 2636كلم.

وتتميز جبال عسير بأعلى متوسط لهطول الأمطار في #السعودية، لتعرضها لموسم الأمطار الموسمية الغزيرة، حيث يتراوح متوسط هطول الأمطار من 600 ملل إلى أكثر من 1000 ملل سنوياً، وتزرع معظم المحاصيل في المنطقة في سفوح الجبال، ومنها القمح، والقهوة، والقطن، والنيلة، والزنجبيل، والخضراوات، والنخيل.

ويشتهر في هذه الجبال عدد من المواقع والمتنزهات السياحية، مثل ممشى الضباب في أبها ومطل السودة وغيرهما، إضافة إلى وجود التلفريك في مرتفعات السودة وجبل الحبلة، والذي يقوم بنقل السياح في رحلة ممتعة من أعلى قمة في الجبل إلى سفوح الوادي.