السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم كلمة رئيس الوزراء عمران خان التي أبرز فيها إنجازات حكومته خلال الأيام المائة الأولى منذ تشكيلها، متعهداً بتحسين الاقتصاد الوطني والقضاء على الفساد ومواصلة الحرب ضد الإرهاب وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة.واهتمت بتصريح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الهند وأفغانستان لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وأشارت إلى اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية.وتناقلت اتفاق باكستان والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون لدعم الأمن والإقليمي والدولي، ضمن التعاون القائم بين الطرفين للحد من انتشار الأسلحة الفتاكة.وأخبرت عن اهتمام الدول المشاركة في معرض الدفاع الدولي الجاري في كراتشي بأربعة من المنتجات الدفاعية الباكستانية بما فيها الطائرات المقاتلة وطائرات بدون طيار وملابس واقية مع الصواعق وأيدي بشرية اصطناعية منخفضة التكلفة تساعد في تفكيك المتفجرات.أمنياً أخبرت عن رفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في إقليم البنجاب للحد من وقوع أي أعمال إرهابية، وذلك في ضوء تقارير استخباراتية حذرت من تسلل إمرأة انتحارية إلى الإقليم.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل وإصابة حوالي 70 مسلحاً خلال عمليات استمرت أربعة أيام في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.وعرجت على إطلاق الهند بنجاح قمراً اصطناعياً جديداً في المدار الجوي لالتقاط صوراً للأرض.// انتهى //08:52ت م0010