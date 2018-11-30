شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة جازان يرعى مهرجان البن السادس في الداير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الداير بني مالك)

يرعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء يوم غد السبت ، فعاليات مهرجان البن السادس الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك ، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وأوضح محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة أن رعاية أمير المنطقة تأتي تأكيدًا على اهتمامه المستمر بكل مامن شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.

وبين أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن , وما تشتهر به جبال المنطقة منتجات زراعية وحرف يدوية .

وأكد أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة عالمياً , حيث يوجد بالمنطقة أكثر من " 75 " ألف شجرة بن , ويبلغ عدد المزراعين الذين يحترفون زراعة البن أكثر من"700 مزارع.