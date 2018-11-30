السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

عام / الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار
نيويورك 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 واس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس عن منحة إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بقيمة 131 مليون دولار.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي أن هذه المنحة المالية الجديدة سترفع من إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمن إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ14 شهرًا الماضية.
ودعا الوزير بومبيو إلى المفاوضات لإيجاد حل سلمي و وضع حد لمعاناة الملايين والسماح للشعب اليمني بالتعافي و إعادة الإعمار.
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