اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

طوكيو 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.ونزل مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 68ر0 نقطة، أو ما يعادل 0031ر0% ، ليصل إلى 92ر22261 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).و أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 70ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0% ، ليصل إلى 17ر1664 نقطة.// انتهى //06:21ت م0007