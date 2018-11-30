اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
طوكيو 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.
ونزل مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 68ر0 نقطة، أو ما يعادل 0031ر0% ، ليصل إلى 92ر22261 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
و أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 70ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0% ، ليصل إلى 17ر1664 نقطة.
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