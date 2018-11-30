السعودية | خالد بن سلمان: المملكة تقود التغير الاقتصادي في المنطقة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: المملكة تقود التغير الاقتصادي في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الأمير خالد بن سلمان، على أهمية الدور السعودي في التغير الاقتصادي الحاصل في المنطقة.

وقال في تغريدة على حسابة الرسمي، الجمعة:" تقود المملكة، ممثلة في سمو سيدي ولي العهد، من خلال #رؤية 2030 التغير الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، الذي نأمل أن يسهم في دفع المنطقة بأكملها نحو آفاق أوسع من الازدهار والرفاهية للشعوب".

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان وصل إلى بوينس آيرس، الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بعد جولة عربية شملت الإمارات، والبحرين، مصر، وتونس.

وكان ولي العهد استقبل في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.