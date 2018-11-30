شاهد .. طفلة أرجنتينية "مُسلمة" من طالبات مركز الملك فهد الثقافي تنتظر زيارة ولي العهد للمركز

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أظهرت طفلة أرجنتينية "مُسلمة" تدرس في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس، أمنيتها في أن يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - المركز وحرصها على الالتقاء به، وذلك بعد أن شاهدت تركيب اللوحات الترحيبية على المركز تأهباً بمقدم سموه، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ويكتسب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، شعبية جارفة على المستوى العالمي، فيما كان قد تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - باعتباره أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيباً بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

يُشار إلى أن مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، له بُعد مهم في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ.

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