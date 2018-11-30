السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة إلى الأرجنتين

عام / الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة إلى الأرجنتين

بوينس آيرس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس زيارة رسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتأتي زيارة الرئيس ترامب لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين.

// انتهى //

05:18ت م

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بوينس آيرس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس زيارة رسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.وتأتي زيارة الرئيس ترامب لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين.// انتهى //05:18ت م0279

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