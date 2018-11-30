سياسي / سمو ولي العهد يلتقي دولة رئيس الوزراء الهندي



بيونس آيرس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير

وفي بداية اللقاء رغب دولة رئيس الوزراء في نقل تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , كما عبر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة ًوشعبا ًعلى ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة .

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية .

وفي المجال الاستثماري، تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو

وفي المجال العسكري، تم بحث استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية ، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.

وقدم دولة رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن سمو ولي العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة.

حضر اللقاء ، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

فيما حضر من الجانب الهندي معالي السيد فيجاي كيشاف قوكهيل وزير خارجية، السيد شارما وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، السيد قوبال بقلاي ، وزير دولة ،السيد رافيش كومار وزير دولة للإعلام الخارجي ، السيد سانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء ، السيد منهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.

// انتهى //

04:57ت م

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بيونس آيرس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.وفي بداية اللقاء رغب دولة رئيس الوزراء في نقل تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , كما عبر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة ًوشعبا ًعلى ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة .وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية .وفي المجال الاستثماري، تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط. كما تم الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.وفي المجال العسكري، تم بحث استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية ، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.وقدم دولة رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن سمو ولي العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة.حضر اللقاء ، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.فيما حضر من الجانب الهندي معالي السيد فيجاي كيشاف قوكهيل وزير خارجية، السيد شارما وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، السيد قوبال بقلاي ، وزير دولة ،السيد رافيش كومار وزير دولة للإعلام الخارجي ، السيد سانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء ، السيد منهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.// انتهى //04:57ت م0278

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