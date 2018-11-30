شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا»: تبرع المملكة بـ 50 مليون دولار سيسهم في جهود الوكالة لتقليص العجز المالي غير المعهود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)

عبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، عن شكره وتقديره العميق للمملكة العربية السعودية على تبرعها غير المسبوق بقيمة 50 مليون دولار لدعم خدمات الأونروا الرئيسة.

وقال كرينبول في تصريح له «إن توفير هذا التبرع غير المسبوق سيسهم في جهود»الأونروا«لحشد الموارد المالية عالميا التي هدفت إلى تقليص العجز المالي غير المعهود. الدعم السعودي مقرونا بدعم شركاء لنا آخرين مكننا من تخفيض العجز المالي من 446 مليون دولار الى مستواه الحالي والبالغ 21 مليون دولار وهو بالتالي مكن»الأونروا" من فتح ابواب 711 مدرسة تابعة للأونروا والتي تستقبل 526 ألف طالب وطالبة في موعدها المحدد في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وأضاف«إن 140 مركزا صحيا بقيت أبوابها مفتوحة والشكر لهذا التبرع الذي استلمناه الذي وفر خدمات صحة أولية حيوية لثلاثة ملايين مراجع.»

وأردف كرينبول يقول «إن المملكة العربية السعودية، إلى جانب هيئاتها الإنسانية والتنموية، تعد شريكا مهما وثابتا للأونروا، وفي هذا العام، تبرعت المملكة العربية السعودية بأكثر من 160 مليون دولار للأونروا بما في ذلك المشروعات في سائر أقاليم عملياتها الخمسة».

تجدر الإشارة إلى أن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، قد وقعا أمس الأربعاء، اتفاقية غير مسبوقة بقيمة 50 مليون دولار.