شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صور للكوكب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

هبط مسبار "InSight" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على المريخ بنجاح، بعد رحلة طويلة وشاقة قطع خلالها نحو 301 مليون ميل.

وعلى الرغم من أن المسبار ما زال في بداية مهمته، إلا أنه تمكن من إرسار صورتين مذهلتين للكوكب الأحمر في مدة تقل عن 24 ساعة من هبوطه على سطح الكوكب.

وخلال فترة وجوده على سطح المريخ، سيقوم "InSight" بإرسال بيانات وصور لا تحصى إلى الأرض، ما يمنح العلماء نظرة مفصلة عن المناظر الطبيعية الغريبة للكوكب البعيد.

وسيتطلب الأمر قياسات الرياح المريخية والحركات الزلزالية وحتى درجات الحرارة تحت السطح، باستخدام مسبار "mole".

وقضت ناسا الكثير من الوقت على سطح المريخ بالاعتماد على عدد من المركبات الفضائية، وهي تمتلك بفضلها مجموعة ضخمة من صور الكوكب الأحمر، والتي تنشرها باستمرار عبر شبكة الإنترنت.