شكرا لقرائتكم خبر عن تجفيف وتطهير مواقع تسربات المياه المعالجة بالعوامية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت فرق الصيانة والطوارئ الفنية بفرع خدمات المياه في محافظة القطيف أعمال تجفيف وتطهير بعض المواقع في العوامية، بعد أعمال نزح تسرب كميات من مياه الأحواض البيئية والخاصة بالأكسدة من محطة المعالجة الأولية بالحي.

وأوضح مدير فرع خدمات المياه بالمحافظة م. ضياء الأسعد أن تنفيذ خطة الطوارئ مازالت قائمة، من خلال عمل عشرات الصهاريج الخاصة بنزح المياه خلال الساعات الماضية فتح العديد من النقاط بالشبكات لتجفيف المناطق المتضررة، وعلى أثرها بدأت الفرق الفنية الخاصة بأعمال التطهير بالكلور أعمالها وفق خطة العمل البيئية المقررة لمثل هذه الأعمال الطارئة.

وأضاف الأسعد: إن الفرق الفنية استعانت بمضخات احتياطية لتحوير الكميات التي تصل لأحواض الأكسدة البيئية نحو خطوط طرد إلى محطة المعالجة الثلاثية بالجاردوية كإجراء احترازي لحين إنهاء الأعمال القائمة على محطة الضخ الخاصة بحي العوامية والتي تخضع حاليا لأعمال تطوير وصيانة وتحسين.

وقال: إن الكميات التي تسربت تقدر بـ 50 ألف متر مكعب من المياه المعالجة أوليا في حوض واحد من أصل ستة أحواض وانتقلت لمرحلة الأكسدة البيئية، مؤكدا عمل المديرية على تطوير محطة الجارودية لرفع حجمها الاستيعابي للمياه المعالجة والتي سيتم على أثرها الاستغناء عن عمل الأحواض أسوة بما تم مع عدد من نظيراتها بالمحافظة في وقت سابق.