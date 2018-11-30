شكرا لقرائتكم تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب في التقديم على الوظائف.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم تمديد فترة التقديم على الوظائف إلى يوم الأحد المقبل الموافق 2 ديسمبر 2018م، وذلك حتى الساعة الثانية ظهرا.

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