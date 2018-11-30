شكرا لقرائتكم تعميم من التعليم بشأن الانضباط الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اعتمدت وزارة التعليم في تعميم، صدر عنها أمس، إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي للطلاب والطالبات من أول يوم دراسي حتى آخر يوم.

واشتملت الإجراءات، التي تضمنها التعميم، عقد مجالس الآباء والأمهات للاجتماع بأولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون والتواصل المستمر مع المدرسة التابعة لذلك، وأخذ توقيع الطالب وولي أمره على العقد السلوكي وعلى ما يفيد معرفتهم بالإجراءات المتخذة بعد الغياب.

وشدد التعميم على أهمية رصد وإدخال الغياب يوميًا لجميع المراحل في برنامج “نور”، والتواصل مع أولياء الأمور للطلاب والطالبات الغائبين عن طريق الرسائل النصية لإشعارهم بالغياب قبل نهاية الحصة الأولى وتحمل كامل المسؤولية عند عدم رصد أو إدخال غياب أي طالب أو طالبة قد يتعرَّض لأذى خارج المدرسة أو أثناء اليوم الدراسي.

وجاء في التعميم أيضا أن تطبيق إجراءات قواعد السلوك والمواظبة على غياب الطلبة والطالبات والحسم من درجات المواظبة، يكون وفق ما ورد بالقواعد وتدوين عدد أيّام الغياب والحسم في تقارير الدرجات.

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