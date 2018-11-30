شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تستعرض المشاركة في «جامبوري أمريكا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) رأس وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد العيسى الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة الجمعية بمقر الوزارة بالرياض، وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله الفهد، أن الاجتماع استعرض العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وأُتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها، اعتماد مجموعة من الأدلة والإجراءات لمفوضيات المراحل وتنمية القيادات والعضوية والشؤون الادارية، واستعرض المجلس منجزات العام 1439هـ والمشاركة في الجامبوري العالمي الــ 24 في أمريكا كما عرض تقرير عن أداة التقييم العالمي ( GAST ). وفي شأن متصل أعلنت وزارة التعليم نتائج منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم على مستوى وزارة التعليم للعام الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ. وحقق تعليم الباحة المركز الأول في المبادرات التطبيقية والتطبيقات الكشفية وفرسان التميز.

رأس وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد العيسى الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة الجمعية بمقر الوزارة بالرياض، وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله الفهد، أن الاجتماع استعرض العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وأُتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها، اعتماد مجموعة من الأدلة والإجراءات لمفوضيات المراحل وتنمية القيادات والعضوية والشؤون الادارية، واستعرض المجلس منجزات العام 1439هـ والمشاركة في الجامبوري العالمي الــ 24 في أمريكا كما عرض تقرير عن أداة التقييم العالمي ( GAST ). وفي شأن متصل أعلنت وزارة التعليم نتائج منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم على مستوى وزارة التعليم للعام الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ. وحقق تعليم الباحة المركز الأول في المبادرات التطبيقية والتطبيقات الكشفية وفرسان التميز.

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