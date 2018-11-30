شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استبدلت G20 «الأطباق المحرمة».. بـ«الحلال»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" «ناسيون» (بوينس أيرس)

كشفت صحيفة أرجنتينية استبدال بعض الأطباق المحرمة في الدين الإسلامي مثل لحم الخنزير، من قائمة الأطعمة المقدمة لقادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس اليوم تقديرا للقادة المسلمين، وبينت أن المنظمين حرصوا على تقديم الأطباق بما يتوافق مع معتقدات القادة المشاركين في القمة.

وذكرت صحيفة «ناسيون» أن قائمة طعام قادة مجموعة العشرين، ستتألف من أطباق أرجنتينية تقليدية، تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشطائر النقانق (تشوريبان).

وقالت الصحيفة إن قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الجمعة سيتناولون طبقا خفيفا عبارة عن شطيرة باسم «Choripan»، وهي عبارة عن هوت دوغ من لحم البقر، فيما سيكون الطبق الرئيسي عبارة عن شريحة لحم ضلع مشوية مع صلصة الطماطم والبطاطس

وبالطبع لن تخلو قائمة الطعام من الحلويات، حيث سيتم تقديم آيس كريم من جوز الهند و«Dulce de leche»، وهي عبارة عن عجينة كراميلية تصنع من الحليب المكثف المغلي.

وفي اليوم الثاني للقمة، ستقدم فطائر مقلية مع لحم الضأن المطبوخ مع الفاصولياء والطماطم والمشمش، وكعة شوكولا من الإجاص وآيس كريم مع الفستق. وأكد تومي بيرلبرجر الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة «بحسب رويترز» أن الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثل ثقافة الأرجنتين.