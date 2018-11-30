شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يتفقد مناورات «العلم الأخضر 2018» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول (الأربعاء) لمقر تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، حيث شدد سمو قائد القوات الجوية على أهمية الاستفادة من هذا التمرين بالوسائل كافة، مشيراً إلى أن مثل هذه التمارين تسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات بما يعود بالنفع على المشاركين سواء الأطقم الجوية أو الفنية.

وزار مقر تمرين العلم الأخضر يرافقه مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية اللواء الجوي جيري ماي هيو، حيث استمع الى إيجاز من قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، مستعرضاً فيه أهداف التمرين والسيناريوهات التي يتم تنفيذها.