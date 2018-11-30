شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يصوت على نظام الشركات المهنية ويناقش «هيئة الرياضة» الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين القادم، على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

كما يستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 / 1439.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن إعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم (177/65) وتاريخ 29 / 2 / 1438 ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438 / 1439.