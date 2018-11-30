شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات نقاش بوزارة الدفاع في تحليل المخاطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الرياض) اختتمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس (الخميس) حلقات نقاش ولقاءات مع عدد من القيادات العسكرية والمدنية بقيادة القوات البحرية الملكية

اختتمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس (الخميس) حلقات نقاش ولقاءات مع عدد من القيادات العسكرية والمدنية بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش المركزي بوزارة الدفاع، واستمرت يومين ضمن برنامج توعية منسوبي القوات المسلحة، بحضورقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي. واحتوت الحلقات التي قدمها عدد من المختصين في «نزاهة»، موضوعات تحليل وتقييم لمخاطر في الإجراءات الإدارية والمالية، ومدونة السلوك الوظيفي.

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