شكرا لقرائتكم خبر قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد سير مناورات تمرين العلم الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا في شتى المجالات، وذلك خلال زيارته أمس الأول لمقر تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وشدد على أهمية الاستفادة من هذا التمرين بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن مثل هذه التمارين تسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات بما يعود بالنفع على المشاركين سواء الأطقم الجوية أو الفنية.

وزار مقر تمرين العلم الأخضر يرافقه مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية اللواء الجوي جيري ماي هيو، حيث استمع إلى إيجاز من قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد العمري، مستعرضا فيه أهداف التمرين والسيناريوهات التي تنفذ.

وقدم مدير التمرين العقيد الطيار الركن خالد اليوسف، إيجازا عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين وما جرى إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن، وما يخص رحلات التمرين والأهداف التي جرى تحقيقها.

وشاهد قائد القوات الجوية رحلة حية بواسطة حاويات التدريب القتالي بعرض مباشر للطائرات في منطقة التدريب، حيث قدم القائد الجوي للرحلة الرائد الطيار محمد الزعبي والمدرب التكتيكي النقيب الطيار أحمد القيسي شرحا موجزا للتدريب.